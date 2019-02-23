Израильская телевизионная знаменитость Ошрат Котлер вела в субботу вечером на 13-м канале ТВ программу о расследовании избиения солдатами ЦАХАЛ двух палестинцев в наручниках, задержанных после теракта в Гиват Асаф.

Родители обвиняемых солдат издали совместное заявление, в котором назвали комментарии Котлер “заслуживающими сожаления и мерзкими”, словами, “которым нет места в израильском дискурсе, и уж, тем более, они не должны быть выбраны ведущей программы телевидения для отображения ее взгляда на мир”. Родители написали: “Котлер не знает этих солдат, но назвала их этими ужасными словами. Она без суда признала их виновными”.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху, в свою очередь, заявил: “Я горжусь солдатами ЦАХАЛ и очень их люблю. Комментарии Котлер должны быть осуждены”.

13-й канал также выступил с заявлением, в котором говорится: “Ошрат Котлер - имеющий собственное мнение и уверенный в себе журналист. Она высказывает свои взгляды время от времени, также как и другие репортеры, с отличными от других мнениями. Ошрат выразила исключительно ее личные взгляды”.