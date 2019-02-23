«Нефтчи» проиграл и упустил все преимущество над «Карабахом»

В сегодняшнем матче 18-го тура бакинский клуб уступил дома «Сабаилу» со счетом 1:2. На голы Кевина Купембы (35-я минута) и Евгения Кочука (43-я) «нефтяники» смогли ответить лишь мячом, забитым Багали Дабо на 56-й минуте.

Таким образом, «Нефтчи» не смог оторваться от «Карабаха», который вчера сыграл вничью с «Сабахом» (1:1). Теперь у «Нефтчи» и «Карабаха» по 38 очков. Напомним, что в прошлом туре «Нефтчи» не сумел одолеть «Зиря» (0:0).

Что касается «Сабаила», то эта команда закрепилась на 3-м месте, оторвавшись от 4-й позиции на 6 очков.

Сегодня также состоится матч «Сумгаит» - «Зиря». Он начнется в 18:30.

Турнирное положение:

1. «Нефтчи» - 38 очков (18 матчей)

2. «Карабах» - 38 (18)

3. «Сабаил» - 30 (18)

4. «Габала» - 24 (18)

5. «Сабах» - 21 (18)

6. «Кешля» - 16 (18)

7. «Сумгаит» - 15 (17)

8. «Зиря» - 14 (17).