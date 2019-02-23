В Бангладеш пытались угнать самолет, летевший в Дубай

Самолет авиакомпании Biman Bangladesh Airlines был угнан группой неизвестных при пересадке в городе Читтагонг (Бангладеш), сообщает газета Gulf Business.

Злоумышленники попытались захватить рейс BG 147, следовавший по маршруту Дакка — Дубай. Отмечается, что они могли проникнуть на борт в аэропорту Читтагонга примерно в 17:15 по местному времени.

Всем 142 пассажирам удалось покинуть воздушное судно, полиция ведет переговоры с захватчиками. На борту могут оставаться два члена экипажа и правоохранители.

Аэропорт оцеплен, другие подробности пока не сообщаются.