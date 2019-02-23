Преступник был задержан, а его жертва доставлена в больницу. Несмотря на усилия врачей, 87-летняя Шушан Сумхаева скончалась на следующий день от полученных побоев.

Ожидавший около часа у входа на кладбище таксист обратился к проезжавшим мимо полицейским. Сотрудники полиции вместе с таксистом вошли на кладбище и начали искать пропавших посетителей. Миши Мигирова и его тетю стражи порядка нашли лежащими в полураздетом виде между могил.

Миши Мигиров под предлогом посетить могилы родственников отвел свою 87-летнюю тетю Шушан Сумхаеву на еврейское кладбище. Попросив таксиста подождать у входа на кладбище , он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, повел свою тетю к могилам родственников. Остановившись у могилы своего брата Рахамина Мигирова, пьяный Миши неожиданно начал избивать свою пожилую родственницу. Когда женщина упала на землю, преступник ее изнасиловал.

Во время предварительного допроса Миши Мигиров отрицал обвинения в изнасиловании своей пожилой тети. Что же касается убийства, то это не первое его преступление.

12 лет назад он жил в России и занимался торговлей. Там Миши Мигиров пристрастился к наркотикам. В 2006 году он был осужден в Ульяновске за убийство и отсидел более 9 лет. После заключения он вернулся в родную Красную Слободу и начал пить.

«Когда я пью, то ничего не помню. Моя тетя жила по соседству. В молодости она была замужем, но не имела детей. Она жила совсем одна, и ей помогали соседи. У меня с тетей никогда не было разногласий», - сказал Миши Мигиров на суде.

По его словам, в тот день он был очень пьян, но решил сходить на кладбище, чтобы навестить могилы родственников. Поскольку тетя жила одна, он решил взять ее с собой.

«С тетей мы навестили могилы моих братьев. Потом мы присели у могилы моего брата Бинсиона, который скончался два месяца назад. Я был пьян и не мог контролировать себя. Потом потерял сознание, а когда очнулся, увидел, что надо мной стоят полицейские. Рядом лежала моя тетя, ее одежда была разбросана рядом. Я не понял, что произошло, у меня жутко болела голова. Мою тетю увезли в больницу. Уже в отделении полиции я узнал, что она умерла», - заявил Миши Мигиров.