Xiaomi представила первый смартфон с поддержкой 5G

Xiaomi официально представила свой первый безрамочный слайдер Mi Mix 3 с поддержкой 5G, передает РИА Новости.

Китайская компания рассказала о новинке в Барселоне в преддверии ежегодной выставки мобильных технологий MWC 2019.

Mi Mix 3 с модемом Qualcomm X50 и платформой Qualcomm Snapdragon 85 можно будет приобрести уже в мае по начальной цене 599 евро.

Представители компании завили, что скорость скачивания файлов на новом смартфоне превысит два гигабита в секунду. Смартфон Mi MIX 3 оборудован 6,39-дюймовым AMOLED-экраном и двойной задней камерой по 12 мегапикселей, а также двойной фронтальной камерой по два и 24 мегапикселя. Новинка оснащена аккумулятором на 3,8 тысячи mAh.