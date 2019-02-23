Азербайджанский дзюдоист Мамедали Мехтиев (90 кг) стал победителем турнира «Большого шлема», который прошел в немецком Дюссельдорфе.

Таким образом, сборная Азербайджана завоевала в Германии четыре медали - золото и три бронзы.

Коцоев в схватке за бронзу победил серба Бояна Досена, а Киндзерская – Нихель Шейх Руху из Туниса.

Представители Азербайджана Зелим Коцоев (100 кг) и Ирина Киндзерская (свыше 78 кг) выиграли поединки за бронзовую медаль и тоже стали призерами турнира «Большого шлема» в Дюссельдорфе.

На пути к золотой медали он одолел соперников из Израиля, Китая, Доминиканской Республики, Сербии, а в финале взял верх над японцем Санширо Мурао.

Сегодня также за бронзовые медали поборются Зелим Коцоев (100 кг) и Ирина Киндзерская (свыше 78 кг). Вчера 3-е место занял Рустам Оруджев (73 кг).