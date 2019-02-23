Министр здравоохранения Октай Ширалиев в Билясуварской центральной районной больнице принял жителей Джалилабадского, Нефтчалинского, Сальянского и Билясуварского районов. Об этом haqqin.az сообщил глава пресс-службы Минздрава Пярвиз Абубекиров.

Как отметил Абубекиров, на приеме были заслушаны обращения, связанные с проблемами здоровья, трудоустройством и др.

Министр Октай Ширалиев дал поручения руководителям соответствующих структур, чтобы более внимательно рассматривались обращения каждого гражданина и принимались решения поднятых вопросов в соответствии с требованиями законодательства. Часть обращений была решена на месте.

Вопросы, не относящиеся к компетенции министерства, были зарегистрированы и взяты на контроль.