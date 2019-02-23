Помпео поспорил с Трампом

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что продолжает считать Северную Корею ядерной угрозой, и оспорил слова президента США Дональда Трампа, передает РИА «Новости».

На вопрос журналиста СNN о том, считает ли он, что КНДР остается ядерной угрозой, Помпео сказал: «Да».

Помпео оспорил заявление Трампа, что КНДР уже не является ядерной угрозой.

«Это не то, что он сказал. Что он сказал, было… усилия, сделанные в Сингапуре… значительно снизили риск для американского народа», — отметил Помпео.