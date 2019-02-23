США могут провести военную операцию в Венесуэле
Президент Венесуэлы Николас Мадуро является худшим из самых ужасных тиранов, заявил госсекретарь США Майк Помпео на фоне проблем с доставкой гуманитарной помощи.
По его словам, запрет властей Венесуэлы на поставки гумпомощи и закрытие границ открыли народу глаза на происходящее.
Помпео подчеркнул, что США рассматривают все варианты реагирования на ситуацию в Венесуэле и не исключают проведения военной операции.
В Вашингтоне готовы делать все ради светлого будущего венесуэльцев и их права на демократию, добавил глава Госдепа.
Кроме того, дальнейшие шаги США в отношении Венесуэлы будут заключаться в поддержке оппозиционного лидера Хуана Гуайдо и предоставлении гуманитарной помощи.