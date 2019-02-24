Захватчик самолета в Бангладеш ликвидирован

В аэропорту города Читтагонг в Бангладеш ликвидировали мужчину, который пытался угнать самолет авиакомпании Biman Bangladesh.

Как сообщает издание The Daily Star, у 25-летнего подозреваемого был пистолет, из которого он открыл стрельбу на борту самолета. По предварительным данным, он имел проблемы с психикой.

Офицер бангладешской армии Мотихур Рахман рассказал, что операция по задержанию преступника заняла восемь минут, он оказал активное сопротивление.

Кроме того, злоумышленник выдвигал требование о переговорах с премьер-министром Бангладеш Шейхом Хасиной и со своей женой.