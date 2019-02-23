Кто в Баку снова предал Ходжалы?

Агентство отмечает, что этот снятый несколько лет назад документальный фильм является одной из самых удачных работ, которая раскрывает истинные масштабы преступлений против человечества, совершенных в Ходжалы.

Фильм стал победителем восьми международных фестивалей и удостоен многочисленных наград.

Азербайджанские зрители долгое время не имели возможности увидеть эту ленту из-за того, что фильм выставлялся на кинофестивалях, которые не принимают ленту, если она показана на телеканалах.

С прошлого года фильм уже был продемонстрирован на презентациях в Баку и в эфире АзТB. Он переведен на несколько языков и теперь, кроме азербайджанского, его можно увидеть на английском, русском, арабском и турецком языках.

Агентство отмечает, что в эти дни партнеры авторов фильма предложили бакинскому телеканалу CBC русскую версию ленты, с учетом того, что этот канал вещает за рубеж и на русском языке.