Кто в Баку снова предал Ходжалы?
Телеканал CBC отказался транслировать документальный фильм литовских кинематографистов "Endless Corridor" (Бесконечный коридор), повествующий о Ходжалинской трагедии, сообщает агентство Turan.
Агентство отмечает, что этот снятый несколько лет назад документальный фильм является одной из самых удачных работ, которая раскрывает истинные масштабы преступлений против человечества, совершенных в Ходжалы.
Фильм стал победителем восьми международных фестивалей и удостоен многочисленных наград.
Азербайджанские зрители долгое время не имели возможности увидеть эту ленту из-за того, что фильм выставлялся на кинофестивалях, которые не принимают ленту, если она показана на телеканалах.
С прошлого года фильм уже был продемонстрирован на презентациях в Баку и в эфире АзТB. Он переведен на несколько языков и теперь, кроме азербайджанского, его можно увидеть на английском, русском, арабском и турецком языках.
Агентство отмечает, что в эти дни партнеры авторов фильма предложили бакинскому телеканалу CBC русскую версию ленты, с учетом того, что этот канал вещает за рубеж и на русском языке.
Каково же было изумление авторов, когда они получили отказ. Глава департамента новостей этого канала провела "анализ" фильма, обнаружив в нем "недостатки".
В качестве таких недостатков указаны сигарета в кадре, опечатки в субтитрах, изложение армянской позиции по событиям из уст Аркадия Тер-Тадевосяна и др.
Агентство Turan напоминает, что всего пару лет назад нынешний глава телеканала лично присутствовал на презентации фильма в Баку с участием Мехрибан и Лейлы Алиевых.
Тогда руководство страны дало высокую оценку этой работе, призвав организовать максимальную демонстрацию ленты по всему миру.
«Чем мотивировано подобное отношение СBС и отказ показать русскоязычным зрителям документальный фильм о Ходжалы, объяснить невозможно. Однако щедро финансируемый из госсредств телеканал СBС фактически занял позицию саботажа одной из важнейших тем Карабахского конфликта», - отмечает агентство.