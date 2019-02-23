У берегов Крыма замечен самолет-разведчик США

В районе Керченского пролива и Севастополя провел разведку патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon с бортовым номером 168848.

Как сообщает РИА Новости, Boeing поднялся с авиабазы НАТО Сигонелла на острове Сицилия и пересек воздушное пространство Болгарии.

Отмечается, что самолет на 125 км приближался к Крымскому мосту, а к 20:35 вдоль побережья Севастополя полетел к югу Крыма.

В общей сложности разведчик провел у берегов полуострова около трех часов, после чего вернулся на базу в Италии.