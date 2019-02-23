Румынию охватили многотысячные протесты
Жители румынской столицы Бухареста выступают против изменения законов в сфере правосудия, передает агентство Agerpres.
К зданию правительства на площади Виктории вечером в воскресенье вышли несколько тысяч человек, по мнению которых поправки к законам подорвут борьбу с коррупцией и помогут власть предержащим уйти от судебной ответственности.
Демонстранты также скандируют лозунги против правительства и лидера правящей Социал-демократической партии Ливиу Драгни.
Акция не была санкционирована и объявлена «нарушающей закон», порядок обеспечивает жандармерия. Вокруг здания правительства установлены металлические заграждения.