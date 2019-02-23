Румынию охватили многотысячные протесты

Жители румынской столицы Бухареста выступают против изменения законов в сфере правосудия, передает агентство Agerpres.

К зданию правительства на площади Виктории вечером в воскресенье вышли несколько тысяч человек, по мнению которых поправки к законам подорвут борьбу с коррупцией и помогут власть предержащим уйти от судебной ответственности.

Демонстранты также скандируют лозунги против правительства и лидера правящей Социал-демократической партии Ливиу Драгни.

Акция не была санкционирована и объявлена «нарушающей закон», порядок обеспечивает жандармерия. Вокруг здания правительства установлены металлические заграждения.