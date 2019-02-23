Эрдоган: "Я никогда не буду разговаривать с такими, как Сиси"

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подверг резкой критике своего египетского коллегу Абдель-Фаттах-аль-Сисси после недавней казни девяти человек в Египте, заявив, что он отказывается разговаривать «с кем-то подобным», сообщает The Times of Israel.

«Недавно они убили девять человек. Это не то, что мы можем принять», - сказал турецкий лидер в субботу в интервью турецким телеканалам CNN-Turk и Kanal D, имея в виду казнь в среду девяти человек, обвиненных в организации убийства генерального прокурора Египта в 2015 году.

«Конечно, нам скажут, что это решение присяжных заседателей, но там суды, выборы, все это просто бред собачий. Там присутствует авторитарная система управления, даже тоталитарная, - добавил Эрдоган. - Теперь я отвечаю тем, кто спрашивает, почему Тайип Эрдоган не говорит с Сиси, но я никогда не буду говорить с кем-то, подобным ему».