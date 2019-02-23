Ранее Мамин возглавлял национальную железнодорожную компанию «Казахстан Темир Жолы», был акимом Астаны, министром транспорта и коммуникаций.

В ушедшем в отставку правительстве 53-летний Мамин занимал пост первого вице-премьера. После отставки кабинета министров он исполнял обязанности премьер-министра.

Перед этим назначение Мамина одобрил парламент Казахстана.

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Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в Мажилисе (нижней палате) парламента предложил кандидатуру Аскара Мамина на должность премьер-министра, сообщает пресс-служба главы казахстанского государства.

Согласно Конституции страны, после консультаций с фракциями политических партий, представленных в Мажилисе, президент вносит на рассмотрение этой палаты кандидатуру премьер-министра для получения согласия на его назначение.

Напомним, на прошлой неделе Нурсултан Назарбаев отправил в отставку правительство Казахстана, заявив о своем недовольстве результатами его работы.