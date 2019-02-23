Назарбаев назначил нового премьера Казахстана Обновлено 12:50
Новым премьер-министром Казахстана назначен бывший первый заместитель главы правительства Аскар Мамин. Соответствующий указ подписал президент Нурсултан Назарбаев, сообщает официальный сайт главы государства.
Перед этим назначение Мамина одобрил парламент Казахстана.
В ушедшем в отставку правительстве 53-летний Мамин занимал пост первого вице-премьера. После отставки кабинета министров он исполнял обязанности премьер-министра.
Ранее Мамин возглавлял национальную железнодорожную компанию «Казахстан Темир Жолы», был акимом Астаны, министром транспорта и коммуникаций.
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Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в Мажилисе (нижней палате) парламента предложил кандидатуру Аскара Мамина на должность премьер-министра, сообщает пресс-служба главы казахстанского государства.
Согласно Конституции страны, после консультаций с фракциями политических партий, представленных в Мажилисе, президент вносит на рассмотрение этой палаты кандидатуру премьер-министра для получения согласия на его назначение.
Напомним, на прошлой неделе Нурсултан Назарбаев отправил в отставку правительство Казахстана, заявив о своем недовольстве результатами его работы.