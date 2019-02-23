AzerGold презентовал золотые и серебряные монеты и слитки
В Центре Гейдара Алиева состоялась презентация слитков и монет ЗАО AzerGold, изготовленных из золота и серебра, добытых в Азербайджане.
На мероприятии со вступительной речью выступил председатель правления ЗАО AzerGold Закир Ибрагимов, который отметил, что фундамент всестороннего развития Азербайджана был заложен после возвращения к власти общенационального лидера Гейдара Алиева.
Закир Ибрагимов подчеркнул, что благодаря поддержке, оказанной развитию местного бизнеса президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, современные качественные услуги и продукция нашей страны, охватывающие различные сегменты бизнеса, пользуются успехом на мировых рынках. В этой связи изготовленные ЗАО AzerGold монеты и слитки внесут весомый вклад в укрепление и развитие бренда Made in Azerbaijan, а также предоставят гражданам на выбор качественную продукцию премиум-класса, сказал руководитель предприятия.
После выступления на мероприятии был показан видеоролик, демонстрирующий процесс производства слитков и монет.
Выступивший на презентации заместитель председателя правления ЗАО AzerGold Октай Мамедов предоставил присутствующим подробную информацию о произведенной продукции. Было отмечено, что на начальном этапе монеты изготовлены в трех различных дизайнах, которые отображают Центр Гейдара Алиева, наскальные рисунки Гобустана и узор карабахского ковра "Челеби". В дальнейшем запланировано производство монет, отражающих различные исторические события, образцы национального искусства, памятники архитектуры и истории.
В итоге гости мероприятия были проинформированы о продаже 5-, 10- и 20-граммовых слитков и монет, которые будут реализовываться посредством ювелирных магазинов страны.
На презентации присутствовали высокопоставленные официальные лица, деятели искусства и культуры, а также представители СМИ.