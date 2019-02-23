Перестрелка в Ереване: трое раненых

В Ереване ночью произошла перестрелка. Как сообщает Новости Армении, в медцентры «Эребуни» и «Армения» с огнестрельными ранениями доставлены три человека.

Согласно информации, на одном из пунктов мойки на улице Багратуняц полицейские и следователи обнаружили автомобиль марки Range Rover со следами от пуль.

В салоне же машины найдены бейсбольная бита и куртка в крови. Также полицейские и следователи обнаружили машину марки Toyota со следами от пуль.

По данному факту возбуждено уголовное дело по 7 пункту 2 части 34-104 статьи и 1 части 235 статьи УК Армении. Полицейские и следователи выясняют личности раненых.