Завтра в Баку ограничат движение

В связи с мероприятиями, посвященными 27-й годовщине Ходжалинского геноцида, завтра с восьми часов утра будет ограничено и перенаправлено движение транспорта на всех параллельных улицах и проспектах, пересекающихся с проспектами Хатаи и Ходжалы, говорится в сообщении Государственного управления дорожной полиции Главного управления полиции Баку.

Ограничение движения транспорта продолжится до завершения мероприятий.

Просьба к желающим принять участие в мероприятии воспользоваться общественным транспортом.

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