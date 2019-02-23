Завтра в Баку ограничат движение
В связи с мероприятиями, посвященными 27-й годовщине Ходжалинского геноцида, завтра с восьми часов утра будет ограничено и перенаправлено движение транспорта на всех параллельных улицах и проспектах, пересекающихся с проспектами Хатаи и Ходжалы, говорится в сообщении Государственного управления дорожной полиции Главного управления полиции Баку.
Ограничение движения транспорта продолжится до завершения мероприятий.
Просьба к желающим принять участие в мероприятии воспользоваться общественным транспортом.