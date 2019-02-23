«Хочу анонсировать то, что решение вопроса с проблемными кредитами находится на стадии завершения». Как сообщает АзерТАдж, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на совещании, посвященном экономическим и социальным вопросам.

«Проблемные кредиты беспокоят население. С прошлого года членам правительства были даны поручения. Готовится пакет предложений. В Милли Меджлисе тоже даны различные предложения», - сказал глава государства.

Ильхам Алиев добавил, что этим вопросом серьезно занимается рабочая группа.

«Последние два месяца ведется серьезная работа. Это не простой вопрос. Решая этот вопрос, мы видим основную задачу в улучшении благосостояния граждан и уменьшении финансовой нагрузки. В первую очередь, это должно быть принято, как социальная инициатива», - сказал президент.

Глава государства добавил, что очень серьезные обсуждения, которые проводились последние несколько месяцев создают условия для того, чтобы прийти к результату.

«Надеюсь, что мы на последнем этапе этого анализа. Надеюсь, что в ближайшем будущем этот вопрос также найдет свое решение, Азербайджан продемонстрирует свое лидерство в связи с решением этого вопроса и покажет серьезный пример. Потому, что мы знаем, что в некоторых странах были приняты соответствующие решения для того, чтобы предпринять схожие шаги, но они не были исполнены. Здесь важно провести правильный анализ и выбрать самый удовлетворительный вариант для граждан. Конечно на переднем плане и вопрос о наших финансовых возможностях для решения этого вопроса. Сегодня просто хочу анонсировать, что этот вопрос уже на стадии завершения», - сказал президент.