Huawei Mate 20 RS Porsche Design: в чем разница с Huawei Mate 20 Pro

Кроме моделей Mate 20 и Mate 20 Pro, был также представлен аппарат Mate 20 RS Porsche Design, созданный совместно с немецким производителем одежды, очков и сотовых телефонов для поклонников автомобилей Porsche. С 29 января его продажи официально стартовали в Азербайджане. Рекомендованная розничная цена установлена на отметке 3 999 AZN.

В середине октября 2018 года компания Huawei представила семейство смартфонов Mate 20, построенных на базе первого в мире 7-нм процессора для Android-устройств Kirin 980.

С технической точки зрения Huawei Mate 20 RS Porsche Design практически ничем не отличается от Mate 20 Pro. Это касается не только аппаратной платформы, но и AMOLED-дисплея с диагональю 6,39 дюйма и разрешением 3120 × 1440 пикселей, а также тройной тыльной камеры Leica, состоящей из 40-, 20- и 8-Мп сенсоров, и аккумулятора емкостью 4200 мА·ч. Разница заключается лишь в объемах оперативной и флеш-памяти: Mate 20 RS Porsche Design недоступен в версии 6/128 Гбайт. В базовой модификации он поставляется с 8 Гбайт ОЗУ и 256-Гбайт встроенным накопителем.

Ключевое отличие Huawei Mate 20 RS Porsche Design от «простых» моделей серии заключается в дизайне. Задняя часть корпуса смартфона отделана тисненой кожей с полоской стекла посредине. В Азербайджан будет официально ввозиться только черная версия, в то время как красный вариант, если верить сайту GSMArena, предназначается эксклюзивно для китайского рынка.

Модель класса люкс Porsche Design Huawei Mate 20 RS продается исключительно в сети магазинов Baku Electronics.

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