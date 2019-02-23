«Я выиграл все суды, но экс-депутат не возвращает мой дачный участок» vox populi
Десятый год борется за дачный участок в Бильгя, приобретенный c соблюдением всех предусмотренных законом процедур, Сеймур Гулиев. Несмотря на 10 выигранных им судов, путем хитроумных махинаций участок последовательно переходит из рук в руки разных лиц, а законного его владельца к нему и близко не подпускают. И причина такой вопиющей несправедливости в одном: за всем этим беспределом стоит Галиб Салахзаде - бывший депутат Милли Меджлиса и близкий родственник шейха уль-ислам Пашазаде.
За время своего депутатства Салахзаде обзавелся влиятельными знакомыми в разных госструктурах, не говоря уже о том, что глава Управления мусульман Кавказа – сила столь серьезная, что мало кто решиться пойти против него. Видимо поэтому чиновники Исполнительной власти Сабунчинского района, а затем и города Баку, послушно подписывали сомнительные документы о принадлежности дачного участка не С.Гулиеву, а другим гражданам и даже компаниям.
Год назад haqqin.az в материале «Гаджи Галиб Салахзаде между харамом и халалом» скрупулезно проследил мошенническую схему захвата дорогостоящей территории в престижном дачном поселке. Казалось бы, точки над i расставлены, и соответствующим органам следует только проверить на подлинность документы и разобраться, отчего власти района игнорируют постановления судов (10!), в соответствии с которыми необходимо вернуть землю законному владельцу – Сеймуру Гулиеву. Однако сам Гулиев все еще не может попасть на ее территорию. Собственно, дачи с двумя домами, которые успел он отстроить, как таковой уже нет – захватчики снесли на участке все строения.
«Я выиграл у Салахзаде все суды, но он не хочет уходить с моей земли, заявляет, что никакой суд ему не указ», - утверждает С.Гулиев в очередном обращении в haqqin.az.
Купил Сеймур Гулиев землю в Бильгя в 2004 году, а зимой 2011-го, уже после того как он отстроил на ней два дома и разбил сад, из 14-го отделения полиции Сабунчинского района ему сообщили, что у участка теперь другой владелец, поскольку муниципалитет района продал его гражданке Рахиле Салахзаде. Якобы она давно была хозяйкой дачи, а явившийся невесть откуда Гулиев при поддержке вооруженных людей выгнал ее с семьей оттуда.
Впоследствии выяснилось, что за всей мошеннической схемой переоформления и перепродажи земли стоит Галиб Салахзаде, тогдашний депутат Милли Меджлиса.
«Не поверил своим глазам, когда увидел, что крыши моего дома уже нет. При въезде на участок меня остановила полиция. Стражи порядка не желали слышать мои объяснения и никакого внимания на мою купчую не обращали. В районном отделе полиции мне сообщили, что Р.Салахзаде предъявила распоряжение муниципалитета поселка Бильгя на этот участок и чек купли-продажи. Якобы она купила мой участок в 2003 г. за 375000000 манатов. На чеке печать и подписи муниципального начальства, но, как выяснилось, этот документ строгой отчетности был напечатан по заказу муниципалитета в октябре 2005 года. То есть попросту состряпан на скорую руку. В дальнейшем расследования один за другим суды установили, что все предъявленные Р.Салахзаде документы липовые. Я понимал, что за всем этим стоит Галиб, но как это все ему удалось провернуть, до сих пор не могу даже представить. После решения суда полагал, что все позади - справедливость восторжествует и Галиб будет наказан. Я подал судебный иск, так как органы исполнительной власти, прокуратура и полиция района не реагировали на мое обращение. Но пока суд разбирался в деле, тогдашний глава Исполнительной власти Баку Гаджибала Абуталыбов своим распоряжением успел передать мой участок, а заодно и дачу моего соседа Нурида Алиева компании İnşaat Servis», - перечисляет С.Гулиев повороты этой бесконечной криминальной истории.
И пришлось ему судится еще и с этой компанией. И вновь Бакинский административно-экономический суд № 2 признал решение ИВ Баку недействительным. Вообще же во время процесса складывалось впечатление, что представители İnşaat Servis сами удивляются, с чего это дачные участки передали им, и заявляли, что не знали, что у дач есть законные хозяева.
Тем не менее компания успела их приватизировать и даже продать невестке Галиба Салахзаде - Хатире Пашазаде, которая тут же подала апелляцию на постановление суда. Разумеется, все делалось с подачи депутата.
Чтобы перечислить все угрозы, интриги Салхзаде и явно подкупленных им чиновников, а также судебные тяжбы, которые свалились на голову добросовестного приобретателя и законопослушного гражданина Сеймура Гулиева, пришлось бы посвятить этому целую серию публикаций. Но факт остается фактом: на дачном участке после 10 судебных постановлений в пользу Сеймура Гулиева все еще распоряжается Галиб Салахзаде.
«Через haqqin.az вынужден обратиться к президенту Ильхаму Алиеву, как гаранту закона в нашей стране. Зная, что глава государства всегда был на страже законности, демократии и правосудия, уверен, что он остановит беспредел этого бывшего депутата», - просит С.Гулиев.