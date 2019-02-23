Алхас Исмайлов 12:15

Десятый год борется за дачный участок в Бильгя, приобретенный c соблюдением всех предусмотренных законом процедур, Сеймур Гулиев. Несмотря на 10 выигранных им судов, путем хитроумных махинаций участок последовательно переходит из рук в руки разных лиц, а законного его владельца к нему и близко не подпускают. И причина такой вопиющей несправедливости в одном: за всем этим беспределом стоит Галиб Салахзаде - бывший депутат Милли Меджлиса и близкий родственник шейха уль-ислам Пашазаде.

За время своего депутатства Салахзаде обзавелся влиятельными знакомыми в разных госструктурах, не говоря уже о том, что глава Управления мусульман Кавказа – сила столь серьезная, что мало кто решиться пойти против него. Видимо поэтому чиновники Исполнительной власти Сабунчинского района, а затем и города Баку, послушно подписывали сомнительные документы о принадлежности дачного участка не С.Гулиеву, а другим гражданам и даже компаниям. Год назад haqqin.az в материале «Гаджи Галиб Салахзаде между харамом и халалом» скрупулезно проследил мошенническую схему захвата дорогостоящей территории в престижном дачном поселке. Казалось бы, точки над i расставлены, и соответствующим органам следует только проверить на подлинность документы и разобраться, отчего власти района игнорируют постановления судов (10!), в соответствии с которыми необходимо вернуть землю законному владельцу – Сеймуру Гулиеву. Однако сам Гулиев все еще не может попасть на ее территорию. Собственно, дачи с двумя домами, которые успел он отстроить, как таковой уже нет – захватчики снесли на участке все строения. «Я выиграл у Салахзаде все суды, но он не хочет уходить с моей земли, заявляет, что никакой суд ему не указ», - утверждает С.Гулиев в очередном обращении в haqqin.az. Купил Сеймур Гулиев землю в Бильгя в 2004 году, а зимой 2011-го, уже после того как он отстроил на ней два дома и разбил сад, из 14-го отделения полиции Сабунчинского района ему сообщили, что у участка теперь другой владелец, поскольку муниципалитет района продал его гражданке Рахиле Салахзаде. Якобы она давно была хозяйкой дачи, а явившийся невесть откуда Гулиев при поддержке вооруженных людей выгнал ее с семьей оттуда.