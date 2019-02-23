"Желтые жилеты" теряют популярность и влияние во Франции

Движение "желтых жилетов" постепенно теряет популярность среди жителей Франции. Об этом свидетельствуют данные интернет-опроса общественного мнения, проведенного рядом французских СМИ, в числе которых L'Express и France Inter, пишет Интерфакс.

Согласно информации, 55% респондентов хотели бы прекращения демонстраций "желтых жилетов".

В то же время рейтинг президента Франции Эммануэля Макрона поднялся до 32% - до максимального значения с середины ноября 2018 года, когда прошли первые акции "желтых жилетов".

Таким образом, рейтинг президента за месяц вырос на 2 процентных пункта, в декабре популярность Макрона падала до 27%.

Также результаты опроса показали рост популярности премьер-министра Эдуара Филиппа на один процентный пункт - до 33%.