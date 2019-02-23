Власти Британии решили перенести Brexit
Правительство Великобритании рассматривает планы переноса сроков выхода из Евросоюза, запланированного на 29 марта, пишет газета Telegraph.
Ранее британский премьер Тереза Мэй заявила, что повторное голосование британского парламента по соглашению с ЕС о Brexit пройдет до 12 марта.
По данным издания, если законодатели вновь не одобрят предложенные кабинетом условия, Даунинг-стрит планирует обратиться в Брюссель с официальным запросом о переносе сроков Brexit.
Издание пишет, что глава Еврокомиссии Дональд Туск поддерживает перенос Brexit, однако полагает, что этот период должен продлиться два года, а не два месяца.
Сегодня группа умеренных консерваторов в парламенте представит правительству поправку с требованием отложить Brexit (но не далее 23 мая), если Мэй не удастся достигнуть соглашения по выходу.
Соглашение с ЕС по Brexit в его нынешнем виде британские парламентарии отвергли в январе. Депутаты требуют внесения в текст изменений, касающихся договоренностей по границе между Северной Ирландией и республикой Ирландия.