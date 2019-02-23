Власти Британии решили перенести Brexit

Ранее британский премьер Тереза Мэй заявила, что повторное голосование британского парламента по соглашению с ЕС о Brexit пройдет до 12 марта.

По данным издания, если законодатели вновь не одобрят предложенные кабинетом условия, Даунинг-стрит планирует обратиться в Брюссель с официальным запросом о переносе сроков Brexit.

Издание пишет, что глава Еврокомиссии Дональд Туск поддерживает перенос Brexit, однако полагает, что этот период должен продлиться два года, а не два месяца.

Сегодня группа умеренных консерваторов в парламенте представит правительству поправку с требованием отложить Brexit (но не далее 23 мая), если Мэй не удастся достигнуть соглашения по выходу.

Соглашение с ЕС по Brexit в его нынешнем виде британские парламентарии отвергли в январе. Депутаты требуют внесения в текст изменений, касающихся договоренностей по границе между Северной Ирландией и республикой Ирландия.