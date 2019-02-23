Азербайджан и Нидерланды лидируют по инвестициям в Турцию

По его словам, прямые зарубежные инвестиции в Турцию в прошлом году составили 13,163 миллиарда долларов.

Прямые иностранные инвестиции в Турцию выросли в 2018 году. Об этом заявил глава департамента инвестиций администрации президента Турции Арда Эрмут, сообщает «Анадолу».

Эрмут отметил, что Нидерланды и Азербайджан в 2018 году вложили в экономику Турции наибольшие инвестиции.

«Турция стремится привлечь 1,5% прямых инвестиций в мире. Наша первоначальная цель - $18 млрд, а потом - инвестиции в размере $20-25 млрд» , - сказал представитель администрации президента Турции.

"Выхода крупных производителей с автомобильного рынка Турции не ожидается. Наоборот, не исключаю появления новых игроков на этом рынке", - сказал далее Эрмут.