Танкеры Мубариза Мансимова ушли с молотка
Танкеры, принадлежавшие погрязшему в долгах азербайджанскому корабельному магнату Мубаризу Мансимову были проданы на аукционе из-за долгов его компании российскому «Сбербанку».
Как сообщает haqqin.az, четыре танкера ООО «Палмали», входящего в турецкую судоходную группу Palmali Мубариза Мансимова, были проданы всего за 8 миллионов долларов. А всего компания «Палмали» должна «Сбербанку» 210 миллионов долларов.
На аукционе танкеры Riroil-2 и Riroil-3 были проданы нигерийской компании Deep Frontline Shippers. После продажи компания сменила названия судов на Vedmata и Vishvamata.
Еще один танкер Riroil-1 был продан турецкой морской компании Karadeniz Holding, занимающейся морскими грузоперевозками.
Танкер Riroil-4 приобрела греческая компания Hellenic Environmental Center.
Напомним, что Мубариз Мансимов объявил о том, что покидает российский рынок и намерен сосредоточить весь свой бизнес в Турции.