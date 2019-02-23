Танкеры Мубариза Мансимова ушли с молотка

Как сообщает haqqin.az , четыре танкера ООО «Палмали», входящего в турецкую судоходную группу Palmali Мубариза Мансимова, были проданы всего за 8 миллионов долларов. А всего компания «Палмали» должна «Сбербанку» 210 миллионов долларов.

Танкеры, принадлежавшие погрязшему в долгах азербайджанскому корабельному магнату Мубаризу Мансимову были проданы на аукционе из-за долгов его компании российскому «Сбербанку».

На аукционе танкеры Riroil-2 и Riroil-3 были проданы нигерийской компании Deep Frontline Shippers. После продажи компания сменила названия судов на Vedmata и Vishvamata.

Еще один танкер Riroil-1 был продан турецкой морской компании Karadeniz Holding, занимающейся морскими грузоперевозками.

Танкер Riroil-4 приобрела греческая компания Hellenic Environmental Center.

Напомним, что Мубариз Мансимов объявил о том, что покидает российский рынок и намерен сосредоточить весь свой бизнес в Турции.