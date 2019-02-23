Гусейну Абдуллаеву продлили срок ареста
Продлен срок ареста экс-депутата Гусейна Абдуллаева. Как сообщает Qafqazinfo, соответствующее ходатайство прокуратуры было рассмотрено в Насиминском районном суде.
Согласно информации, срок ареста Гусейна Абдуллаева продлен на три месяца.
Отметим, что в отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по статье 213.2.2 (уклонение от уплаты налогов в крупном размере) Уголовного кодекса Азербайджана. Разыскиваемый по линии Интерпола Г.Абдуллаев, более известный как "Гуська", был задержан в Турции и экстрадирован в Азербайджан.