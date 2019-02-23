Как сообщили haqqin.az жильцы дома, проживающие на верхних этажах здания не могут покинуть свои квартиры. Среди жильцов царит паника.

* * *

На месте происшествия находятся пять бригад скорой помощи. Об этом haqqin.az сообщил пресс-секретарь Минздрава Парвиз Абубекиров.

По его словам, так как пожар еще не потушен, неизвестно количество пострадавших. Бригады скорой помощи ждут тушения пожара.

В то же время, как сообщили haqqin.az очевидцы происшествия, пожар вспыхнул на 13-м этаже здания.

* * *

В Баку горит известная новостройка - Qoşa Park, сообщает haqqin.az со ссылкой на жильцов дома. Новостройка расположена в Ясамальском районе, рядом с телекомпанией Лидер ТВ.

Пожар вспыхнул примерно полчаса назад. На место происшествия прибыла пожарная служба.

По сообщению жильцов дома, в квартирах остались жильцы, которые не смогли спастись. Пожарные эвакуируют жильцов.

Новость обновляется