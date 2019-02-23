Названы самые «здоровые» страны
Составлен рейтинг стран по уровню здоровья населения, пишет агентство Bloomberg.
Лидером рейтинга стала Испания, поднявшаяся на пять позиций по сравнению с прошлогодним рейтингом. Следом за ней идет Италия, возглавлявшая список в прошлом году.
В десятку также вошли Исландия, Япония, Швейцария, Швеция, Австралия, Сингапур, Норвегия и Израиль.
Рейтинг составлен на основе статистики Всемирной организации здравоохранения, отдела народонаселения ООН и Всемирного банка. При составлении списка учитывались различные факторы и риски.
Например, на позицию страны в рейтинге влияла продолжительность жизни, санитарная и экологическая обстановка, доступ населения к медицинской помощи, чистой воде, число курящих и некурящих жителей, а также людей, страдающих от ожирения.