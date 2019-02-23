Синоптики о погоде на завтра
Во вторник в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, ночью и утром местами туман, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.
Моросящий дождь утром прекратится. Юго-западный ветер днем временами будет усиливаться, вечером сменится северо-западным.
На Апшероне температура воздуха ночью составит 3-6, днем 10-13 градусов тепла, в Баку ночью 3-5, днем 9-11 градусов тепла.
Атмосферное давление снизится с 765 до 755 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью 70-80%, днем 50-55%.
Завтра в некоторых южных и западных районах Азербайджана ожидается дождь, на горных территориях - снег. Ночью и утром местами будет туман, западный ветер местами усилится.
Ночью температура воздуха составит 1-6, днем 10-15 градусов тепла, в горах ночью от 2-х градусов мороза до 3-х градусов тепла, днем 5-8 градусов тепла.