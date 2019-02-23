«Газандыран чершенбелер» от Банка Республика

Клиенты, обратившиеся в банк в рамках акции «Газандыран чершенбелер», каждый вторник (чершенбе) до праздника смогут получить банковские продукты и услуги со скидкой, а также бесплатно.

Банк Республика подготовил для своих клиентов полную сюрпризов кампанию по случаю национального праздника Новруз.

Так, по случаю «Су чершенбеси» только один день - 27 февраля - клиенты смогут получить премиум-карту Master Card Gold Lite без первоначального взноса и абсолютно бесплатно! Для получения карты достаточно предъявить удостоверение личности.

В настоящее время держатели карт зарабатывают БОНУСЫ во время платежей по любой из карт Банка Республика почти в 400 магазинах-партнерах и сервисных центрах. В партнерской сети банка можно найти партнера из любого сектора - супермаркет, одежда, бытовая техника, парфюмерия, техника, туризм, здоровье, авто и другие.

С помощью приложения Mobil Şöbə все держатели карт Банка Республика смогут получить список партнерских магазинов и сервисных центров в рамках бонусного проекта банка, а также не приходя в банк, управлять своим карточным счетом и проводить банковские операции.

Более подробную информацию можно получить на официальном сайте, фейсбук странице банка или позвонив по номеру 144.