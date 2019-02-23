В Баку едет новый спикер турецкого парламента
Новоизбранный спикер Великого национального собрания Турции Мустафа Шентоп свой первый официальный визит совершит в Азербайджан, сообщают турецкие СМИ.
О точной дате визита политика пока не сообщается. Известно, что Шентоп также посетит Турецкую Республику Северного Кипра.
Напомним, представитель правящей Партии справедливости и развития Мустафа Шентоп накануне был избран новым спикером парламента Турции. В первом и втором турах кандидаты не смогли набрать необходимого количества голосов. В ходе третьего тура из 542 депутатов 336 проголосовали за Мустафу Шентопа, 124 - за представителя Народно-республиканской партии (CHP) Энгина Алтая, 46 - за представителя Демократической партии народов (HDP) Серпиль Кемальбай Пекгёзегю, 33 - за представителя İYİ Parti Имама Хусейна Филиза. Три депутата воздержались.