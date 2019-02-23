Ильхам Алиев анонсирует повышение и социальных пособий

«Социальные пособия будут в значительной степени увеличены». Как сообщает АзерТАдж, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на совещании, посвященном экономическим и социальным вопросам.

«Уже несколько месяцев ведется работа над серьезным социальным пакетом. Повышение минимальной заработной платы, минимальной пенсии, стипендий студентов и других пособий являются составной частью большого социального пакета», - сказал глава государства.