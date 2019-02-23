Телефонные переговоры Путина и Пашиняна
Вопросы развития российско-армянского сотрудничества, а также региональные проблемы стали темами телефонных переговоров президент РФ Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, сообщает пресс-служба Кремля.
"В ходе состоявшегося 25 февраля телефонного разговора президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном обсуждены вопросы развития российско-армянского сотрудничества, а также региональные проблемы", - говорится в сообщении.