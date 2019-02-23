Резонансное ДТП в Петербурге: Касымова отправили за решетку

Суд решил, что Касымов может скрыться от следствия, так как имеет загранпаспорт и систематически выезжает за рубеж. Сам обвиняемый, которому в суде был предоставлен переводчик, заявил, что имеет только российское гражданство. Однако в материалах дела имелась также копия его азербайджанского паспорта.

Отметим, что ДТП произошло ночью 24 февраля на Невском проспекте. Автомобиль BMW Х6 столкнулся с другой машиной, после чего выехал на тротуар и сбил пять человек. Два человека погибли на месте, трое получили тяжелые травмы. В ходе расследования выяснилось, что в течение последних двух лет Касымов нарушал правила не менее 55 раз, а осенью 2018 года был лишен водительских прав.