В Баку избили врача скорой помощи

В Баку избили приехавшего на вызов врача скорой помощи. Инцидент произошел в минувшую субботу в поселке Беюкшор. Об этом haqqin.az рассказал глава пресс-службы Минздрава Парвиз Абубекиров.

По словам Абубекирова, врач станции скорой медицинской помощи №6 Шакир Тарвердиев был избит, как только прибыл на вызов.

«Скорая помощь была вызвана в 13:24 для 26-летней девушки, страдающей неврозом. Поскольку обращений в скорую помощь было много, звонок направился на другую станцию в 13:28. Врач прибыл по указанному адресу в 13:40", - сказал пресс-секретарь Минздрава.

Отмечается, что Тарвердиев не смог даже осмотреть больную. Примечательно, что врача избивали не родственники больной, а соседи: «Несколько человек напали на Тарвердиева и нанесли ему травмы. В результате для самого Тарвердиева пришлось вызывать скорую помощь».

Глава пресс-службы Минздрава добавил, что в поселке Беюкшор много незаконных построек. Во время вызова не был указан точный адрес: «В подобных случаях врачам скорой помощи часто бывает трудно найти нужный адрес».

Главный врач Бакинской станции скорой неотложной помощи проинформирован о произошедшем, сделан официальный запрос в полицию. В настоящее время ведется расследование по выявлению виновных в избиении врача.