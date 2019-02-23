МИД о новой встрече Мамедъярова и Мнацаканяна

На повестке дня стоит очередная встреча глав МИД Азербайджана и Армении - Эльмара Мамедъярова и Зограба Мнацаканяна. Об этом в ходе сегодняшней пресс-конференции сказала журналистам глава пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.

По словам Абдуллаевой, данный вопрос обсуждался во время последнего визита сопредседателей Минской группы ОБСЕ в Баку.

"Азербайджан готов к проведению таких встреч, ориентированных на результат и направленных на освобождение своих оккупированных территорий и обеспечение возвращения вынужденных переселенцев на свои родные земли", - сказала Абдуллаева.