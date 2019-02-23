Слова Трампа привели к спаду нефти

Президент США Дональд Трамп снова выразил недовольство ростом цен на нефть и призвал ОПЕК ограничить меры, направленные на их повышение, пишет Интерфакс.

"Нефтяные цены поднимаются слишком высоко. ОПЕК, пожалуйста, расслабься и не переусердствуй. Мир не выдержит роста цен, он хрупок", - написал американский лидер в твиттере.

До его твита нефть эталонных марок была почти стабильна, однако затем перешла к снижению: апрельский контракт на WTI упал на 1,2% - до $56,6 за баррель. Brent с поставкой в апреле подешевела на 0,7% - до $66,66 за баррель.

Ранее в феврале нефть марок Brent и WTI обновила максимумы с осени прошлого года на фоне сигналов о сокращении нефтедобычи ОПЕК+. С начала года нефть обеих эталонных марок подорожала более чем на четверть.