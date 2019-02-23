Россия подарила Таджикистану оружие на миллионы долларов
Россия безвозмездно передала Таджикистану очередную партию продукции военного назначения, пишет Интерфакс со ссылкой на минобороны РФ.
"Поставленное на сумму более 9 млн долларов США имущество включает в себя радиолокационные станции, предназначенные для обнаружения и сопровождения воздушных объектов, а также выдачи целеуказания комплексам противовоздушной обороны (ПВО) Таджикистана", - говорится в сообщении.
Поставки "осуществляются в соответствии с имеющимися договоренностями между президентами Российской Федерации и Республики Таджикистан", отмечается в релизе российского военного ведомства.
"Поставленное вооружение повысит оборонный потенциал таджикистанских вооруженных сил и будет способствовать защите воздушного пространства Таджикистана от любых проявлений террористической опасности", - говорится в сообщении.