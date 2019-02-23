Звонок жены вынудил Юнкера прервать пресс-конференцию
Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер из-за телефонного звонка супруги прервал свою речь на пресс-конференции по итогам саммита в Египте, передает РИА Новости.
"Прошу прощения, жена звонит", - сказал Юнкер и ответил на телефонный звонок.
В зале раздался смех журналистов.
Отметим, что в египетском курортном городе Шарм-эш-Шейх проходит Первый саммит Лиги арабских государств (ЛАГ) и Евросоюза. Во встрече в верхах принимают участие около 20 европейских и большинство арабских лидеров.