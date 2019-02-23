AzInTelecom стал официальным партнером «Лаборатории Касперского»
ООО AzInTelecom при Министерстве транспорта, связи и высоких технологий стало официальным партнером «Лаборатории Касперского» – одного из мировых лидеров в области информационной безопасности, тем самым выходя на рынок в коммерческих целях.
В рамках сотрудничества облачный провайдер AZCLOUD при AzInTelecom предлагает корпоративным клиентам на выгодных условиях решения «Лаборатории Касперского» для защиты безопасности облачной инфраструктуры, виртуальной среды и физических серверов.
Всемирно известные решения обладают такими преимуществами, как централизованное управление, гибкое лицензирование и отсутствие необходимости в дополнительных расходах на инфраструктуру.
Согласно статистическим данным «Лаборатории Касперского», в 2018 году в Азербайджане 18,2% корпоративных интернет-пользователей столкнулись с киберугрозами.
Технологии, предлагаемые компанией, обеспечивают безопасность более 400 миллионов пользователей и 270 корпоративных клиентов в мире.