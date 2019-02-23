В Испании покончил с собой один из основателей НТВ Игорь Малашенко

Российский политолог, бывший медиаменеджер Игорь Малашенко найден мертвым в Испании, сообщает Коммерсант со ссылкой на источники.

По некоторым данным, 64-летний Малашенко покончил с собой. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Игорь Малашенко был одним из основателей НТВ, а также гендиректором РГТРК «Останкино». В 1996 году был главным советником избирательной кампании кандидата в президенты РФ Бориса Ельцина. В январе 1997-го стал одним из учредителей ЗАО «Медиа-Мост». В 2001—2009 годах был гендиректором канала RTVI.

Игорь Малашенко возглавлял предвыборный штаб телеведущей Ксении Собчак, которая баллотировалась в президенты России в 2018 году.