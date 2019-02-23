Президент Хорватской ассоциации футбола, знаменитый в прошлом футболист Давор Шукер обеспокоен тем, что у всех соперников сборной Хорватии по отборочному турниру Евро-2020, в том числе и у Азербайджана, есть современные стадионы, а у хорватов их нет.

«Вскоре стартует квалификация на чемпионат Европы, и мы гордимся тем, что среди участников нашей группы у нас самая успешная команда. Но в то же время мы понимаем, что в каждой из этих стран есть стадион лучше, чем у нас, - с завистью говорит Давор Шукер. - Уэльс имеет несколько отличных стадионов, в том числе большую арену Principality в Кардиффе. Азербайджан примет матчи Евро-2020 на впечатляющем Олимпийском стадионе. Словаки через несколько дней открывают замечательный новый стадион в Братиславе. Наконец, наши соседи венгры построили несколько превосходных стадионов, в том числе Groupama Arena, на которой мы сыграем с ними 24 марта».

Давор Шукер призвал всех потенциальных партнеров в Хорватии посетить игру Венгрия – Хорватия в Будапеште, чтобы своими глазами увидеть новый стадион и поговорить о строительстве арены в Загребе.

«Я уверен, что сборная Хорватии после завоевания медалей чемпионата мира и отличной рекламы, которую она сделала для страны, заслуживает стадион, достойный ее результатов, - говорит Шукер. – Поэтому я приглашаю представителей власти присоединиться к нам в Будапеште, чтобы посмотреть на Groupama Arena. У нас прекрасные отношения с Венгерской федерацией футбола, и они будут рады поделиться с нами знаниями и опытом. Давайте построим в Хорватии стадион, достойный нашего уровня».