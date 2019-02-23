Семьи жертв Ходжалинской трагедии будут получать бесплатную юридическую помощь

Выступая на заседании, председатель Коллегии адвокатов Анар Багиров проинформировал собравшихся о текущей деятельности Президиума, ситуации с приемом в адвокатуру и мероприятиях по празднованию 100-летия азербайджанской адвокатуры.

Сегодня состоялось очередное заседание Президиума Коллегии адвокатов, на котором принято решение об оказании бесплатной правовой помощи семьям жертв Ходжалинского геноцида со стороны членов Коллегии адвокатов. Предложение было поддержано единогласно.

На заседании также были рассмотрены обращения о переходе в другую адвокатскую структуру, вопросы утверждения правил противопожарной безопасности в административных зданиях Президиума Коллегии адвокатов и адвокатских структур, а также кабинетах адвокатов частной практики.

В связи с назначением на должность замминистра труда и социальной защиты населения Анар Керимов был награжден «Почетной грамотой».

На заседании также был рассмотрен ряд дисциплинарных вопросов и приняты соответствующие решения.