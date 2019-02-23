Еще одно распоряжение И.Алиева, которое обрадует миллионы

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах по усилению социальной защиты населения, сообщает АзерТАдж.

В распоряжении указано, что Министерство труда и социальной защиты населения в течение 15 дней должно подготовить и представить президенту Азербайджана проект нормативных правовых актов по:

Доведению суммы социальных выплат по возрасту до 130 манатов;

Доведению суммы социальных пособий за первую группу инвалидности до 150 манатов, вторую группу инвалидности 130 манатов и третью группу инвалидности до 110 манатов;

Доведению суммы социальных пособий для детей с ограниченными физическими возможностями до 150 манатов;

Доведению суммы социальных пособий за потерю главы семьи до 80 манатов;

Доведению суммы социальных пособий для опекунов детей, потерявших родителей до 100 манатов;

Доведению суммы социальных пособий для детей военнослужащих срочной службы до 100 манатов;

Доведению суммы социальных пособий для женщин, с более чем пятью детьми, до 55 манатов за каждого ребенка;

Доведению суммы социальных пособий за рождение ребенка до 200 манатов;

Доведению суммы социальных пособий для похорон до 300 манатов;

Доведению суммы социальных пособий для инвалидов войны, за первую группу инвалидности до 250 манатов, за вторую группу инвалидности 230 манатов, за третью группу инвалидности до 210 манатов;

Доведению суммы президентской пенсии для участников Великой Отечественной войны 1941-1945 гг, и блокадникам Ленинграда до 150 манатов.

Кабинету министров поручено решить другие вопросы, вытекающие из данного распоряжения.