Игорь Додон заявил о возможном роспуске парламента

Молдавский президент Игорь Додон на брифинге заявил, что будет настаивать на роспуске парламента и новых выборах, если партии не смогут договориться о создании парламентской коалиции. Слова Додона передает РИА «Новости».

«Если партии, я подчеркиваю партии, а не партия и отдельные депутаты, после признания выборов законными не смогут договориться о создании коалиции, то я буду настаивать на роспуске парламента», — сказал Додон.

Он отметил, что в этом случае также будет настаивать на проведении досрочных выборов.

На выборах в Молдове победила Партия социалистов с результатом в 31,35% голосов. На втором месте оказался блок ACUM с результатом 26,39% голосов.