МИД о приглашении карабахских сепаратистов в Москву

Приглашение представителей сепаратистского режима, созданного на оккупированных территориях Азербайджана, на заседание российского-армянского «Лазаревского клуба», которое состоится в Москве 5-6 марта, явно противоречит целям мирного урегулирования армяно-азербайджанского нагорно- карабах ского конфликта и никак не совпадает с усилиями сопредседателей Минской группы ОБСЕ, включая Россию, продвигать вперед процесс решения конфликта. Об этом на сегодняшней конференции сказала журналистам глава пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.

«Как известно, площадка российско-армянского «Лазаревского клуба», который начал действовать в прошлом году, используется для провокационных целей. Это вполне очевидно при рассмотрении мнений, озвученных на первой встрече этого клуба в Ереване 30 ноября – 1 декабря 2018 года», - сказала Абдуллаева.

Глава пресс-службы напомнила, что в связи с этим Азербайджан посредством посольства в России выразил свое неудовольствие МИД РФ.

«Одним из инициаторов и организаторов этого клуба, который представляет себя как новый формат общественной дипломатии, является Константин Затулин, первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками. Приглашение на эту встречу представителей сепаратисткого режима, а также, высказанные Затулиным мнения, носящие характер нападок в отношении суверенитета и территориальной целостности Азербайджана... преследуют цель навредить отношениям высокого уровня между Азербайджаном и Россией...», - сказала Абдуллаева.

«В случае, если не будет приложено достаточно усилий для предотвращения приглашения представителей незаконного режима на мероприятие на фоне организации такой встречи лицом, которое занимает руководящую должность в парламенте России, сопредседателя Минской группы ОБСЕ, это даст основания для возникновения определенных вопросов», - заключила Абдуллаева.