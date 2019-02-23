В Ярдымлы собачьи бои завершились массовой дракой: есть жертвы
В Ярдымлы произошла массовая драка, в которой погиб один и ранены три человека, сообщает Sputnik Азербайджан.
Согласно информации, причиной массовой драки стали собачьи бои. В селе Лязран несколько молодых людей решили стравить псов и устроить запрещенные бои. "Развлечение" закончилось тем, что жители села Бахруз Искендеров, Парвиз Искендеров и Ибрагим Мирзоев, а также житель села Шовуд Теймур Гусейнов оказались в больнице. Позже Бахруз Искендеров скончался от полученных ножевых ран.
По факту поножовщины в Ярдымлинской районной прокуратуре начато расследование.