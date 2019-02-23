В Анкаре обсудят вывод американских войск из Сирии

Решение о создании группы было принято в ходе визита главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу в США в начале февраля.

Американо-турецкая целевая группа по координации процесса вывода американских войск из Сирии проведет второе заседание в Анкаре, передает Anadolu.

Первое заседание группы состоялось 6 февраля в США, второе запланировано на 28 февраля–1 марта в Анкаре.

Члены целевой группы входят в состав рабочей группы Турция-США по Сирии, созданной в феврале 2018 года.

В ходе заседания в Анкаре стороны обсудят план вывода американских войск из сирийского района Манбидж и сирийских районов к востоку от реки Евфрат.

В Сирии дислоцированы более 2 тысяч американских военных.

Согласно полученным данным, американская сторона довела до сведения Анкары, что процесс вывода войск США из Сирии планируется завершить до начала лета текущего года, однако в зависимости от ситуации на местах график вывода войск может быть изменен.

Представители турецких властей дали понять США, если процесс вывода американских войск из Сирии пройдет без учета интересов Анкары в сфере безопасности, то Турция может воспользоваться правом на самооборону.