В Берлине прошла акция «Справедливость для Ходжалы», организованная Координационным центром азербайджанцев в Германии, сообщает АзерТАдж.

Согласно информации, участники акции, которая прошла перед Бранденбургскими воротами, в целях доведения до внимания немецкой общественности информации о преступлении против человечества – Ходжалинском геноциде, совершенном армянскими вооруженными формированиям, и о нарушении Арменией Женевской конвенции 1949 года, раздали берлинцам документальные доказательства – фото жестоко убитых детей, женщин и стариков.

Выступившие на акции ораторы рассказали о трагедии, которая произошла 27 лет назад, об оккупации Арменией 20% территории Азербайджана, о миллионе беженцев и вынужденных переселенцев.

Активисты раздали берлинцам брошюры с информацией о карабахском армяно-азербайджанском конфликте и об армянской агрессии против Азербайджана.