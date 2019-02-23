В ходе встречи было отмечено внимание президента Ильхама Алиева развитию спорта в Азербайджане, победы наших спортсменов на Олимпийских играх и других престижных соревнованиях, а также вносимый в эту сферу вклад азербайджанских пограничников.

Начальник Государственной пограничной службы генерал-полковник Эльчин Гулиев принял сегодня спортсменов из спортивно-олимпийского центра «Сярхядчи», одержавших победы в международном турнире по каратэ Master Cup в столице Ирана Тегеране. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе ГПС.

Поздравляя спортсменов с одержанными победами, Эльчин Гулиев подчеркнул тот факт, что первый вице-президент Азербайджана, президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева поздравила победительницу этих соревнований Захру Салманлы и отправила ей подарок за успешные выступления и проявленный патриотизм, что также является очередным выражением внимания и заботы азербайджанского государства к развитию молодых спортсменов.

По словам руководителя спортивно-олимпийского центра «Сярхадчи» полковника Э. Мирзоева, в спортивном центре функционируют команды по 26 видам спорта. Во время проводимого в Тегеране с участием более 1600 спортсменов турнира Master Cup 7 из 12 спортсменов клуба «Сярхадчи» завоевали золотые, трое - серебряные и двое - бронзовые медали, а наша команда заняла второе место в этом турнире.

Лучшим результатом соревнований же стало то, победительница турнира 10-летняя Захра Салманлы, Эльназ Солтанлы, Ульвира Рустамлы и другие спортсмены, выразив протест против размещения флага Азербайджана под флагом Армении в зале, где проходил турнир, заявили организаторам, что не будут принимать участия в соревновании в случае, если не изменят место размещения флага. После требования наших спортсменов место размещения флага Азербайджана было изменено.

Начальник Государственной пограничной службы наградил спортсменов-победителей Почетной грамотой, тренера команды Зохраба Сафарова - медалью «За заслуги в военном сотрудничестве», каждому спортсмену были вручены государственный флаг Азербайджана и берет пограничника.